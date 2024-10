I 12 migranti arrivati in Albania tornano in Italia dopo la sentenza del tribunale di Roma: arrivati al cara di Bari - VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) dopo l'annullamento del tribunale di Roma, vanno al cara di Bari Fanno rotta verso Bari i 12 migranti bengalesi ed egiziani che hanno lasciato l'Albania dopo che i giudici hanno emesso una sentenza contro la loro detenzione nella nazione extra-UE in base a un controverso accordo tra Roma e Ti Ilgiornaleditalia.it - I 12 migranti arrivati in Albania tornano in Italia dopo la sentenza del tribunale di Roma: arrivati al cara di Bari - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)l'annullamento deldi, vanno aldiFanno rotta versoi 12bengalesi ed egiziani che hanno lasciato l'che i giudici hanno emesso unacontro la loro detenzione nella nazione extra-UE in base a un controverso accordo trae Ti

Motovedetta con i 12 migranti dall'Albania arrivata a Bari - Nordio : «Sentenza abnorme». Verso decreto legge in Cdm - E' entrata nel porto di Bari la motovedetta della guardia costiera italiana con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è... (Ilmattino.it)

Migranti arrivati a Bari - Nordio : "Sentenza abnorme - provvedimenti legislativi" - Come annunciato a caldo dalla presidente del Consiglio, l'esecutivo sta studiando in queste ore un provvedimento che consenta di continuare a trasferire i migranti nei centri allestiti in Albania: l'ipotesi più accreditata, su cui dovrebbe esprimersi il Consiglio dei ministri convocato lunedì alle 18 a palazzo Chigi, è quella di un decreto legge, immediatamente efficace, che eleverebbe dunque a ... (Iltempo.it)

Bari - arrivati in porto i 12 migranti rimpatriati dall’Albania - Arrivata al porto di Bari la motovedetta della Guardia costiera italiana “Visalli” che ha riportato in Italia i 12 migranti provenienti dal centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania, per i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento all’interno della struttura balcanica. (Lapresse.it)