Furto con ascia in una ditta orafa: rubati 10mila euro in argento e ottone (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nuovo Furto ha colpito una ditta orafa del distretto di Arezzo, zona da mesi presa di mira da bande specializzate in colpi a caveau e bunker. L'ultima vittima è la Joker Preziosi, situata a Tegoleto, nei pressi della vecchia strada per Siena. La scorsa notte, i ladri hanno forzato l'ingresso dell'azienda con un'ascia, riuscendo a rubare argento e ottone per un valore stimato intorno ai 10.000 euro. Anche se l'ammontare del bottino non è paragonabile ai furti precedenti, il crescente valore dell'argento sul mercato sta rendendo questo metallo sempre più appetibile per i criminali, al pari dell'oro. Sul posto sono intervenute pattuglie della vigilanza privata e i carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili. Le indagini sono in corso.

