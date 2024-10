Esonda il Salso a Licata si spala fango giorno e notte

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A(Agrigento), dove fortunatamente oggi è ritornato a splendere il sole, si continua aree si andrà avanti così almeno per un paio di giorni dopo che ieri il fiumeto in diverse zone. La foce, nel momento della piena, è arrivata a circa 8 metri d’altezza e oggi si è abbassata a 2 metri, rientrando nel letto. Il problema principale riguarda il mercato ortofrutticolo di via Giarretta, che è completamente sommerso dall’acqua. Due mezzi meccanici e quattro pompe idrovore sono in funzione per rimuovere acqua e. Oltre agli operatori della Protezione Civile, al personale comunale e ai numerosi volontari, anche i proprietari dei magazzini ortofrutticoli stanno contribuendo ai lavori. Anche il sindaco Angelo Balsamo è stato vicino a loro.