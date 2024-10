“Ero bambino ed ero morto”. Poi si sveglia e racconta cosa ha visto, anche il papà. La storia incredibile di Landon (Di lunedì 21 ottobre 2024) Landon Kemp, oggi 35enne, ha raccontato un’esperienza straordinaria che risale a quando aveva solo 8 anni: un incontro con l’aldilà dopo essere stato clinicamente morto per ben tre volte. “Ero clinicamente morto. Prima di tornare alla vita ho visto il Paradiso, incontrato Gesù e mio padre morto. E ho incontrato i miei tre fratelli mai nati”, ha condiviso Landon, offrendo una testimonianza che ha commosso molti. Il tutto avvenne il 19 ottobre 1997, quando la sua famiglia stava tornando a casa dalla chiesa, in Carolina del Nord. La loro auto si scontrò violentemente con un’ambulanza, un impatto che causò la morte immediata del padre di Landon, gravi ferite alla madre e il piccolo Landon in condizioni critiche. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Kemp, oggi 35enne, hato un’esperienza straordinaria che risale a quando aveva solo 8 anni: un incontro con l’aldilà dopo essere stato clinicamenteper ben tre volte. “Ero clinicamente. Prima di tornare alla vita hoil Paradiso, incontrato Gesù e mio padre. E ho incontrato i miei tre fratelli mai nati”, ha condiviso, offrendo una testimonianza che ha commosso molti. Il tutto avvenne il 19 ottobre 1997, quando la sua famiglia stava tornando a casa dalla chiesa, in Carolina del Nord. La loro auto si scontrò violentemente con un’ambulanza, un impatto che causò la morte immediata del padre di, gravi ferite alla madre e il piccoloin condizioni critiche.

