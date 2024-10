Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, tre le scelte decisive di Conte: una mossa l’hanno notata in pochi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Antonio, con le sue mosse, è stato decisivo per la vittoria del suo, nel pomeriggio di domenica. Il quotidiano svela levincenti del tecnico azzurro. Ilnon convince del tutto, ma vince: è questo ciò che conta per gli azzurri e per Antonio, sempre più al comando di un gruppo che continua a confermare i segnali incoraggianti arrivati prima della seconda sosta della stagione per le Nazionali. D’altronde, il primo posto in classifica, ancora in solitaria, accende ancora di più l’entusiasmo tra i tifosi, che finalmente stanno tornando a togliersi delle soddisfazione dopo un’annata, come quella dello scorso anno, caratterizzata da difficoltà molteplici. La prestazione non è stata esattamente tra le più esaltanti di questo nuovo, che ha trovato inun vero e proprio uomo simbolo e trascinatore.