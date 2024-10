Emozioni forti allo ‘Zaccheria’ nel ricordo dei tre giovani deceduti nell’incidente: affetto e vicinanza da tutta Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un pomeriggio dalle Emozioni forti quello vissuto allo “Zaccheria”, prima, durante e dopo la gara tra il Foggia e il Catania, poi chiusa sul 2-2 con la rete del pareggio dei siciliani arrivata in piena zona Cesarini. L’aspetto agonistico, il tifo e le rivalità calcistiche sono state messe da parte per ricordare e onorare al meglio la memoria di Gaetano, Michele e Samuel, i tre sostenitori del Foggia scomparsi in un incidente di ritorno dalla trasferta di Potenza. La gara si è giocata in un clima a tratti surreale e di profonda commozione, con una lunga serie di striscioni all’indirizzo dei tre sfortuanati ragazzi. A fare da doveroso corollario anche il lutto al braccio e un toccante minuto di silenzio osservato prima del calcio d’inizio. Anteprima24.it - Emozioni forti allo ‘Zaccheria’ nel ricordo dei tre giovani deceduti nell’incidente: affetto e vicinanza da tutta Italia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un pomeriggio dallequello vissuto“Zaccheria”, prima, durante e dopo la gara tra il Foggia e il Catania, poi chiusa sul 2-2 con la rete del pareggio dei siciliani arrivata in piena zona Cesarini. L’aspetto agonistico, il tifo e le rivalità calcistiche sono state messe da parte per ricordare e onorare al meglio la memoria di Gaetano, Michele e Samuel, i tre sostenitori del Foggia scomparsi in un incidente di ritorno dalla trasferta di Potenza. La gara si è giocata in un clima a tratti surreale e di profonda commozione, con una lunga serie di striscioni all’indirizzo dei tre sfortuanati ragazzi. A fare da doveroso corollario anche il lutto al braccio e un toccante minuto di silenzio osservato prima del calcio d’inizio.

