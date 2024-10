Edens Zero: l’universo di Hiro Mashima su console e PC nel 2025 (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato lo sviluppo di un action RPG basato sul popolare manga Edens Zero di Hiro Mashima, autore di successi come Fairy Tail e Rave Master. Il titolo, previsto per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam/Windows) nel corso del 2025, ci permetterà di vestire i panni di Shiki, L'articolo Edens Zero: l’universo di Hiro Mashima su console e PC nel 2025 proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato lo sviluppo di un action RPG basato sul popolare mangadi, autore di successi come Fairy Tail e Rave Master. Il titolo, previsto per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam/Windows) nel corso del, ci permetterà di vestire i panni di Shiki, L'articolodisue PC nelproviene da Webmagazine24.

