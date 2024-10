È un Como hollywoodiano. Parata di star al Sinigaglia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stelle del cinema, Vip, campioni, lago e calcio. È il rivoluzionario progetto mai visto in Italia che la proprietà indonesiana, del Como sta sviluppando. I lariani, al momento, hanno giocato solo tre partite in casa da inizio campionato per poter adeguare lo stadio e creare una zona hospitality di lusso a ridosso della tribuna d’onore, in modo da ricevere tutti i grandi personaggi che arrivano dall’estero. È stata inoltre affittata, una villa antica sul lago, nelle vicinanze del Sinigaglia, per ricevere gli ospiti nel pre e post partita. Grandi personaggi che arrivano grazie a Mirwan Suwarso, la persona messa dalla famiglia Hartono a Como per lo sviluppo della società, ma anche di alcune attività economiche della città. Suwarso è anche direttore di Mola Tv, la Netflix asiatica: così agli attori viene offerta la possibilità di conoscere il progetto Como. Sport.quotidiano.net - È un Como hollywoodiano. Parata di star al Sinigaglia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stelle del cinema, Vip, campioni, lago e calcio. È il rivoluzionario progetto mai visto in Italia che la proprietà indonesiana, delsta sviluppando. I lariani, al momento, hanno giocato solo tre partite in casa da inizio campionato per poter adeguare lo stadio e creare una zona hospitality di lusso a ridosso della tribuna d’onore, in modo da ricevere tutti i grandi personaggi che arrivano dall’estero. È stata inoltre affittata, una villa antica sul lago, nelle vicinanze del, per ricevere gli ospiti nel pre e post partita. Grandi personaggi che arrivano grazie a Mirwan Suwarso, la persona messa dalla famiglia Hartono aper lo sviluppo della società, ma anche di alcune attività economiche della città. Suwarso è anche direttore di Mola Tv, la Netflix asiatica: così agli attori viene offerta la possibilità di conoscere il progetto

