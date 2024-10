Ilrestodelcarlino.it - Dopo la pioggia il vento. Tronco piomba sulle auto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La rete fognaria cede in alcuni quartieri della città, sabato col fiato sospeso per molti senigalliesi, ma per la prima voltadieci anni, non a causa del Misa. I lavori dividono i residenti in località Marazzana, dove si sono verificati alcuni allagamenti. "Solo il tempo dirà se la pulizia del fiume Misa è stato un bene oppure no – spiega un residente - Posso dire con certezza che ieri il fosso del Sambuco sarebbe tracimato se il livello del Misa fosse stato alto come prima della sua pulizia. crazie ai lavori fatti nel Misa ieri gli abitanti della Marazzana si sono salvati dall’ennesima alluvione". A creare problemi il fosso Sant’Angelo che ha causato alcuni allagamenti. Saltato il manto stradale in un tratto di via del Perugino, nel cuore del quartiere Cesanella dove si sono allagati alcuni garage e cantine.