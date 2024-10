DIRETTA – Le notizie del 21 ottobre: blitz Inter, oggi il posticipo dell’8^ giornata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, lunedì 21 ottobre: dopo la vittoria dell’Inter, oggi si chiude l’ottava giornata di Serie A Dopo le emozioni della domenica di Serie A con le vittorie di Napoli, Fiorentina e Inter, questa sera si chiude l’ottava giornata di campionato col posticipo tra Monza e Verona. Intanto domani torna in campo la Champions League. Inter (LaPresse) -Calciomercato.itTutte le notizie più Interessanti di giornata su Calciomercato.it. Calciomercato.it - DIRETTA – Le notizie del 21 ottobre: blitz Inter, oggi il posticipo dell’8^ giornata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Leinpiù importanti di, lunedì 21: dopo la vittoria dell’si chiude l’ottavadi Serie A Dopo le emozioni della domenica di Serie A con le vittorie di Napoli, Fiorentina e, questa sera si chiude l’ottavadi campionato coltra Monza e Verona. Intanto domani torna in campo la Champions League.(LaPresse) -Calciomercato.itTutte lepiùessanti disu Calciomercato.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arnaldi-Carballes Baena oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Atp Basilea 2024 - Matteo Arnaldi se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nel primo turno del torneo ATP 500 di Basilea 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor. SEGUI IL LIVE DI ARNALDI-CARBALLES BAENA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Arnaldi e Carballes Baena scenderanno in campo oggi (lunedì 21 ottobre). (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda - Thiago Motta in conferenza stampa oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - Thiago Motta parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Juventus-Stoccarda, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. it. . 30 di lunedì 21 ottobre. Diretta tv e streaming su JTV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Diretta scritta su Sportface. Due vittorie su due per la Vecchia Signora nella sua campagna europea e terza partita consecutiva in casa ... (Sportface.it)

Picerno-Potenza oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - . Picerno-Potenza, come seguire il match La formazione lucana, dal suo canto, ha perso una sola partita nelle ultime cinque giornate e ha intenzione di proseguire questo trend positivo, puntando anche al sorpasso in classifica proprio nei confronti del Picerno. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252 e in chiaro ... (Sportface.it)