Ilnapolista.it - De Zerbi e il suo Marsiglia volano in trasferta, lui elogia Rabiot e Hojbjerg: «Siamo fortunati ad averli»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildi Roberto Decontinua a rimanere agganciato ai primi posti della Ligue 1; dopo la vittoria per 5-0 contro il Montpellier, ora è terzo, a -3 da Psg e Monaco. Il tecnico brescianoed esalta. Non è come Thiago Motta e Giuntoli, lui uno comese lo tiene stretto. Dominio totale dei marsigliesi, scrive Footmercato, come l’ottimo inizio di stagione con cinque vittorie in otto giornate di campionato disputate. Una settimana prima del “clasico” contro il Paris Saint-Germain al Velodrome, Dediventa il primo allenatore a vincere 4 delle sue prime 5 partite in, come Marcelo Bielsa nel 2014. Inoltre, non vincevano con cinque gol di distanza dall’avversario da marzo 2015, quando c’era proprio il tecnico argentino. Tutto sta andando nel migliore dei modi.