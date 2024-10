Lanazione.it - Dal Libano ad Arezzo, ma ora Youssef vuole aiutare 20mila sfollati

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – “Manca il latte per i bambini”. L’appello corre sul telefonino, dalad. E mette in moto la macchina della solidarietà. Al volante c’èFrangie e un gruppo di amici che si sono rimboccati le maniche, come già accaduto per tanti aretini con le emergenze che la guerra scatena ovunque. È giù accaduto per l’Ucraina, accade ora per sostenere migliaia di persone in fuga dal sud e da Beirut. In fuga dalle bombe. “Da quattro settimane, una massa di persone stimata in 15-, si è riversata al nord per sfuggire ai bombardamenti, ma ora è scattata l’emergenza umanitaria e io intendo dare il mio contributo con alcuni amici”.è in Italia dal 1994 per gli studi universitari prima (una laurea in sociologia e un master in criminologia), poi per la sua attività di imprenditore a Monte San Savino.