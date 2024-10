Coppa Italia Serie C, il Milan Futuro sfida la Torres: il calendario (Di lunedì 21 ottobre 2024) A novembre torna la Coppa Italia Serie C. Presente anche il Milan Futuro che si è qualificato grazie alle due vittorie prima del campionato Pianetamilan.it - Coppa Italia Serie C, il Milan Futuro sfida la Torres: il calendario Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A novembre torna laC. Presente anche ilche si è qualificato grazie alle due vittorie prima del campionato

Coppa Italia serie C - Perugia - Arezzo si giocherà il 27 novembre - Il Perugia sarà atteso da un mese di novembre molto intenso, pieno di impegni attesi e sentiti. Tra questi c'è anche lo scontro con l'Arezzo, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C. Nella giornata di oggi è stata stabilita la data: il Derby dell'Etruria si giocherà... (Perugiatoday.it)

Totti e il ritorno in campo : «Alcune squadre di Serie A mi hanno chiamato. Un 10 in Italia? Manca - ma potrebbe tornare…» - Dipende anche da dove giochi, con tutto il rispetto, ma se dovessi tornare in Serie A mi dovrei allenare bene bene». «Quando volti pagina non sai mai quello che ti aspetta», ha continuato il numero 10 commentando l’amaro addio al calcio. Con la Lazio? Mai A essere notizia è forse che Totti sia disposto a vestire colori diversi dal rosso e dal giallo della sua Roma. (Open.online)

Basket - i migliori italiani della quarta giornata di Serie A : Petrucelli spinge Sassari - Tonut da record con Milano - Michele Vitali: bentornato Michele. 12 punti con un errore al tiro, 4 rimbalzi e anche il solito apporto difensivo con due palloni recuperati lo fanno tornare protagonista con la maglia della Unahotels. Quarta giornata di Serie A di pallacanestro che virtualmente non si sarebbe conclusa, visto il rinvio del match tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona. (Oasport.it)