Chi crolla a picco Sondaggio Mentana | FdI e Lega salgono dopo lo scontro con le toghe

Fratelli d'Italia sempre di più il partito più apprezzato dagli italiani e il Movimento Cinque Stelle sempre più a picco. È quanto emerge dall'ultimo Sondaggio Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Stando alle ultime rilevazioni il partito di Giorgia Meloni sale dello 0,2% e si attesta così al 29,5%. Bene anche la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,3% e si piazza all'8,9%. Stabile invece Forza Italia al 9%. Spostandoci sul lato del centrosinistra, il Partito democratico continua a essere il primo dell'opposizione. Elly Schlein guadagna infatti lo 0,3% e si piazza così al 22,6%. Male, invece, il Movimento Cinque Stelle. Il partito di Giuseppe Conte resta il secondo tra le opposizioni ma perde lo 0,3% e scende all'11,4%. Stabile, infine, Alleanza Verdi e Sinistra, che si attesta al 6,8%.

