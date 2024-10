Cesara Buonamici sulle concorrenti del GF: “Non fate onore alle donne”, la battuta di Alfonso Signorini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al Grande Fratello 2024 sembra essere nata una spaccatura tra le donne della Casa, in particolare tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. "Alimentate guerre pettegole tra donne, non fate onore a nessuno", ha commentato Cesara Buonamici. La battuta di Alfonso Signorini. Fanpage.it - Cesara Buonamici sulle concorrenti del GF: “Non fate onore alle donne”, la battuta di Alfonso Signorini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al Grande Fratello 2024 sembra essere nata una spaccatura tra le donne della Casa, in particolare tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. "Alimentate guerre pettegole tra donne, nona nessuno", ha commentato. Ladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quanta tensione al Grande Fratello! Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non si sopportano : ecco lo scontro - Io avevo chiesto il permesso ad Alfonso”. Alfonso Signorini e la battuta sul piumone a Beatrice Luzzi In una delle ultime puntate in diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha fatto una battutaccia a Beatrice Luzzi; come sappiamo, spesso, nella casa del reality, i gieffini che cercano un po’ di intimità si rifugiano sotto i pesanti piumoni delle camere da letto. (Donnapop.it)

Mister Movie | Scontro a Verissimo - Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici e Alfonso Signorini - Lo scontro continua Lo scontro tra le due opinioniste ha acceso il dibattito sui social network, dividendo il pubblico tra chi sostiene la posizione di Beatrice Luzzi e chi invece difende Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. . La giornalista ha inoltre sottolineato l’importanza di saper prendere le cose con ironia e di non prendersi troppo sul serio. (Mistermovie.it)

Beatrice Luzzi accusa Cesara Buonamici (ma anche Signorini) e lei sbotta : “ma che dici?” - Ti prego non dire queste cose, non ridevamo proprio per quello“. Mi hanno chiesto ‘stasera cosa vuoi annunciare?’. L’ho fatto per farle un regalo, un omaggio. Anche perché lei era una delle poche in famiglia che seguiva il programma assiduamente. Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici e Alfonso Signorini. (361magazine.com)