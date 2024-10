Ilfattoquotidiano.it - Cerca di recuperare un oggetto in un bidone della spazzatura ma sviene sotto l’effetto di alcol e farmaci: prelevata dal camion dei rifiuti, muore nel viaggio verso la discarica

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È svenuta dentro un, probabilmente nel tentativo diun, ed è morta lì, prima di essere portata via dalper la raccolta dei. Questo quanto stabilito dalle indagini sulla scomparsa di Agostina Rubini Medina, 24 anni, avvenuta tre settimane fa dopo una serata con gli amici a Palma di Maiorca. Dei resti umani trovati in unaassieme alle informazioni sul telefonoragazza, attivo per l’ultima volta in quel punto, hanno permesso di andarela ricostruzione dei fatti. I resti umani sono ora all’Istituto di Medicina Legale di Palma per avere un riscontro sul Dna. La polizia ritiene che Medina sia morta prima di arrivare allaperché sarebbe “impossibile sopravvivere” a unall’interno di undeiche vengono compattati una volta all’interno, lasciando circolare poco ossigeno.