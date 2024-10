Carrie | Mike Flanagan al lavoro su una serie per Amazon

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)alsu unaperè impegnato nelle prime fasi di sviluppo di un nuovo adattamento in forma ditv didi Stephen King perMGM Studios. La sinossi dellala descrive come una “reinterpretazione audace e attuale della storia della disadattata licealeWhite, che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre,si ritrova a dover fare i conti con il panorama alieno della scuola superiore pubblica, uno scandalo di bullismo che distrugge la sua comunità e l’emergere di misteriosi poteri telecinetici”.scriverà e produrrà esecutivamente lasotto la sua bandiera Intrepid Pictures, con Trevor Macy di Intrepid che fungerà anche da produttore esecutivo. Melinda Nishioka supervisionerà il progetto per la società.