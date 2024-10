Calcio Fonseca | Col Bruges Leao titolare Gabbia ci sarà

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (askanews) – “Mike, Emerson,, Tomori, Theo, Fofana, Loftus, Reijnders, Rafa, Pulisic, Morata”. Paulosgrana il rosario della formazione che affronterà domani ilin Champions League. Dunque, dentro di nuovo dal primo minuto Hernandez e, l’acciaccatoce la fa, Chukwueze torna in panca e rientra nell’undiciLoftus-Cheek. “Sento che piano piano stiamo arrivando a fare cose importanti – spiega il tecnico -. La prima mezzora è stato così. Poi il rosso di Reijnders ha portato altre cose: non si cresce solo come tattica ma come atteggiamento. Voglio per il futuro che questo atteggiamento sia la normalità. Dobbiamo essere di più quello che siamo, diavoli. Se abbiamo questo, possiamo costruire anche il resto, perché stiamo crescendo”. Le prospettive europee sono scontate: “Vogliamo iniziare a fare punti.