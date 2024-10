Bper stanzia 250 mln a sostegno di famiglie e imprese colpite dal maltempo in Emilia-Romagna (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari Bper mette in campo un intervento concreto e tempestivo per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese colpite dai gravi danni causati dal maltempo che sta interessando l’Emilia-Romagna. Nello specifico, si legge in una nota, la Banca mette a Sbircialanotizia.it - Bper stanzia 250 mln a sostegno di famiglie e imprese colpite dal maltempo in Emilia-Romagna Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinarimette in campo un intervento concreto e tempestivo per alleviare i disagi dellee delledai gravi danni causati dalche sta interessando l’. Nello specifico, si legge in una nota, la Banca mette a

