Box Office ITALIA: Il Robot Selvaggio davanti a Smile 2 nel weekend (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Robot Selvaggio ha chiuso in testa al Box Office ITALIA nel weekend da poco passato, solo secondo invece Smile 2. Nella ultima quattro giorni di cinema in ITALIA sono stati incassati 6,01 milioni di euro complessivamente, con un calo "rispettabile" del 14% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno. Tra i protagonisti del weekend ITALIAno ancora una volta il cartoon Il Robot Selvaggio, ma anche l'atteso horror Smile 2. Ma andiamo con ordine. Dopo aver vinto il Box Office ITALIA sette giorni fa, il cartoon targato DreamWorks Animation si è ripetuto, addirittura facendo segnare un deciso +19%. L'incasso stimato è stato 1,61 milioni di euro, per un totale di 3,57 milioni. Grazie alle ottime recensioni offerte da pubblico e critica, Il Robot Selvaggio dovrebbe giovare di un cammino lungo e promettente anche nelle prossime settimane.

