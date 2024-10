Borsa | Milano +016% dopo S&P e Fitch deboli le banche

Borsa: Milano +0,16% dopo S&P e Fitch, deboli le banche (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Borsa di Milano è poco mossa (+0,16%) al pari delle altre Borse europee all'inizio della nuova settimana e dopo la conferma del rating sovrano da parte di S&P e Fitch venerdì scorso a mercati chiusi. Risale leggermente lo spread a 117,9 punti base e il rendimento del titolo di Stato italiano (al 3,38%). In cima al listino svetta Azimut (+ 2,6%) seguita dai titoli legati al petrolio grazie alla buona intonazione dei prezzi del greggio: Saipem (+1,63%), Tenaris (+1,1%) ed Eni (+0,92%). In luce anche Amplifon (+1,51%). deboli invece le banche a partire da Bps (-0,76%) e Banco Bpm (-0,59%). Prese di profitto su Iveco (-0,82%). Quotidiano.net - Borsa: Milano +0,16% dopo S&P e Fitch, deboli le banche Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladiè poco mossa (+0,16%) al pari delle altre Borse europee all'inizio della nuova settimana ela conferma del rating sovrano da parte di S&P evenerdì scorso a mercati chiusi. Risale leggermente lo spread a 117,9 punti base e il rendimento del titolo di Stato italiano (al 3,38%). In cima al listino svetta Azimut (+ 2,6%) seguita dai titoli legati al petrolio grazie alla buona intonazione dei prezzi del greggio: Saipem (+1,63%), Tenaris (+1,1%) ed Eni (+0,92%). In luce anche Amplifon (+1,51%).invece lea partire da Bps (-0,76%) e Banco Bpm (-0,59%). Prese di profitto su Iveco (-0,82%).

Borsa : Milano positiva in chiusura (+0 - 47%) - sprint di Iveco - Tra i titoli a minor capitalizzazione contrastate Olidata (-10,87%), e Digital Value (+1,48%) dopo il recente tonfo dovuto perquisizioni della finanza nelle sedi delle due aziende per presunta turbativa d'asta. In ordine sparso Mps (+2,15%), Popolare Sondrio (+1,05%), Intesa (+0,74%), Bper (+0,48%), Unicredit (+0,22%) e Banco Bpm (-0,4%). (Quotidiano.net)

Borsa : Milano positiva in chiusura (+0 - 47%) - sprint di Iveco - Bene Italgas (+1,9%), sui massimi degli ultimi 12 mesi, A2a (+1,68%) e Mediobanca (+1,64%). In attesa dell'aggiornamento sul rating italiano di S&P e Fitch lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso su nuovi minimi da 3 anni a 117,4 punti, con il r rendimento annuo in calo di 5,5 punti al 3,35% e quello tedesco di 2,7 punti al 2,18%. (Quotidiano.net)