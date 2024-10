Binario 2 debutta in tv, arriva l’in bocca al lupo di Fiorello e Biggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Binario 2 debutta in tv al posto di Viva Rai 2 e nel corso della prima puntata arriva l'in bocca al lupo di Fiorello e Biggio L'articolo Binario 2 debutta in tv, arriva l’in bocca al lupo di Fiorello e Biggio proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Binario 2 debutta in tv, arriva l’in bocca al lupo di Fiorello e Biggio Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in tv al posto di Viva Rai 2 e nel corso della prima puntatal'inaldiL'articoloin tv,aldiproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

HONOR Magic V3 arriva in Italia : a IFA debutta la versione globale del pieghevole - A IFA 2024 debutta la versione globale di HONOR Magic V3: ecco uscita, prezzi e offerte di lancio per il mercato italiano! L'articolo HONOR Magic V3 arriva in Italia: a IFA debutta la versione globale del pieghevole proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Giulia De Lellis debutta come attrice al Festival di Venezia "Lavorare sodo - di studiare molto e di arrivare preparata" - L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, ha fatto il suo debutto come attrice al Festival del Cinema di Venezia 2024 con il cortometraggio 101%, diretto da Serena Corvaglia. (Comingsoon.it)

Arriva in Abruzzo il primo street food napoletano : debutta il Lello Food Truck - Il truck, con il suo design moderno e funzionale, è già diventato un fenomeno sui social media. Non si tratta solo di gustare una pizza, ma di vivere un'esperienza che porta un pezzo di Napoli direttamente nel cuore dell'Abruzzo. L'idea del food truck nasce dalla volontà di Gennaro Fioccola, figlio del compianto Raffaele "Lello" Fioccola, di espandere l'eredità di famiglia oltre le mura della ... (Iltempo.it)