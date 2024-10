Beatrice Luzzi, nuovo attacco a Signorini: “Un po’ di rispetto in più non guasterebbe” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La battuta di Alfonso Signorini non piace a Beatrice Luzzi, l’opinionista vorrebbe più rispetto al GF Beatrice Luzzi si scaglia ancora contro Alfonso Signorini, cosa ha detto a Verissimo Beatrice Luzzi è tornata a Verissimo nella puntata di ieri, domenica 20 ottobre, e tra le varie rivelazioni che si è lasciata sfuggire ha di nuovo commentato la battuta che le ha fatto nei giorni scorsi Alfonso Signorini nello studio del Grande Fratello. Il conduttore con un po’ di malizia le ha detto che era la regina dei piumoni, facendo un chiaro riferimento al flirt che ha avuto lo scorso anno nella casa più spiata d’Italia con Giuseppe Garibaldi. A Silvia Toffanin ha detto: “Ne accuso e ne assorbo tante di battute, ma ci sono battute che non vanno fatte. C’è un limite. Non mi meritavo quella battuta di Alfonso. Ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe. Bollicinevip.com - Beatrice Luzzi, nuovo attacco a Signorini: “Un po’ di rispetto in più non guasterebbe” Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) La battuta di Alfonsonon piace a, l’opinionista vorrebbe piùal GFsi scaglia ancora contro Alfonso, cosa ha detto a Verissimoè tornata a Verissimo nella puntata di ieri, domenica 20 ottobre, e tra le varie rivelazioni che si è lasciata sfuggire ha dicommentato la battuta che le ha fatto nei giorni scorsi Alfonsonello studio del Grande Fratello. Il conduttore con un po’ di malizia le ha detto che era la regina dei piumoni, facendo un chiaro riferimento al flirt che ha avuto lo scorso anno nella casa più spiata d’Italia con Giuseppe Garibaldi. A Silvia Toffanin ha detto: “Ne accuso e ne assorbo tante di battute, ma ci sono battute che non vanno fatte. C’è un limite. Non mi meritavo quella battuta di Alfonso. Ogni tanto un po’ diin più non

