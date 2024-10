Atp Basilea 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 22 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il programma di martedì 22 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Basilea 2024. Proseguono le gare di primo turno sul cemento elvetico, che non vede però italiani in gara. In campo diverse teste di serie, a cominciare da Stefanos Tsitsipas, passando per Holger Rune e Ben Shelton, opposti rispettivamente a Francisco Cerundolo, Nicolas Jarry e Tomas Etcheverry. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTER COURTOre 14.00 – (WC) Stricker vs Griekspoor a seguire – Etcheverry vs (6) Shelton non prima delle 18.00 – Jarry vs (4) Rune a seguire – (3) Tsitsipas vs Cerundolo IWB COURT 1Secondo match dalle 12.00 – (WC) Shapovalov vs Shang a seguire – (Q) van de Zandschulp vs Bublik a seguire – (PR) Cilic vs Tabilo Atp Basilea 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 22 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildi22con glie l’didel torneo Atp di. Proseguono le gare di primo turno sul cemento elvetico, che non vede però italiani in gara. In campo diverse teste di serie, a cominciare da Stefanos Tsitsipas, passando per Holger Rune e Ben Shelton, opposti rispettivamente a Francisco Cerundolo, Nicolas Jarry e Tomas Etcheverry. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURTOre 14.00 – (WC) Stricker vs Griekspoor a seguire – Etcheverry vs (6) Shelton non prima delle 18.00 – Jarry vs (4) Rune a seguire – (3) Tsitsipas vs Cerundolo IWB COURT 1Secondo match dalle 12.00 – (WC) Shapovalov vs Shang a seguire – (Q) van de Zandschulp vs Bublik a seguire – (PR) Cilic vs Tabilo Atpdi22SportFace.

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 3-6 - 2-1 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : terzo set in corso - incontro aperto - 30-15 Non passa il tentativo di recupero di Arnaldi su Goffin che non casca sulla palla corta del sanremese. Inizio difficile per l’unico italiano in campo a Basilea, contro Goffin che ben conosce questo torneo. 0-15 Passante che termina out per Arnaldi. 1-1 Game Goffin sul rovescio in back mal calibrato da Arnaldi. (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 3-6 2-2 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - La sensazione è comunque che l’azzurro sia in grado di padroneggiare il proprio destino. PRIMO SET – Bel pallonetto del sanremese, 15-40 e due chance di controbreak! PRIMO SET – A zero Arnaldi prova a ricostruire questo set. PRIMO SET – Ulteriore palla break per Goffin ai vantaggi. SECONDO SET – Sale fino al 30-30 Arnaldi! Occasione d’oro. (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 3-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : secondo set al belga - incontro aperto - Chance Goffin ora. 0-15 Out il diritto profondo di Goffin che perde il primo punto al servizio. 15-30 Lungo scambio ad Arnaldi che apre il diritto e chiama all’errore di rovescio incrociato Goffin. In palio quest’oggi il pass per gli ottavi, chi avanza se la vedrà con uno tra il francese Humbert e lo svizzero Kym per un futuro accesso ai quarti. (Oasport.it)