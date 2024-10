Atletica | il Memorial Alessio Giovannini entra nel World Indoor Tour

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua a crescere ilche diventa sempre più importante con l’ingresso nelper la prossima stagione. Nel 2025 il meeting internazionale di, il 18 gennaio al PalaCasali di Ancona, sarà una tappa Challenger del circuito mondiale. È un riconoscimento che viene assegnato a un ristretto gruppo di manifestazioni su scala globale e rappresenta un altro fondamentale passo avanti per l’evento. Alla sua quarta edizione, il meeting dedicato al giornalista marchigiano prematuramente scomparso nel 2019 e punto di riferimento nella comunicazione dell’italiana per un decennio, potrà quindi richiamare anche molti partecipanti stranieri in caccia di risultati validi per il ranking mondiale, oltre agli azzurri.