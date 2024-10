Assemblea sindacale UNARMA ad Arezzo: focus su tutela e benessere dei Carabinieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre 2024, dalle ore 11.00 alle 13.00, si terrà presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo un’Assemblea sindacale organizzata da UNARMA. L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti sindacali regionali e provinciali e affronterà temi cruciali per il personale, tra cui la tutela legale gratuita, l’assistenza medico-legale, le tematiche di genere e il supporto psicologico. L’Assemblea è aperta a tutti i Carabinieri, con possibilità di usufruire di permessi retribuiti. L'articolo Assemblea sindacale UNARMA ad Arezzo: focus su tutela e benessere dei Carabinieri proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Assemblea sindacale UNARMA ad Arezzo: focus su tutela e benessere dei Carabinieri Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre 2024, dalle ore 11.00 alle 13.00, si terrà presso il Comando Provinciale deidiun’organizzata da. L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti sindacali regionali e provinciali e affronterà temi cruciali per il personale, tra cui lalegale gratuita, l’assistenza medico-legale, le tematiche di genere e il supporto psicologico. L’è aperta a tutti i, con possibilità di usufruire di permessi retribuiti. L'articoloadsudeiproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.

