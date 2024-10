Ag. Caprile: “Rientro Meret? Mi rifaccio alle scelte dell’allenatore, la gestione è molto cambiata” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha commentato quello che sarà il ritorno di Alex Meret con la maglia da titolare. Elia Caprile ha difeso la porta del Napoli nelle ultime settimane, in assenza di Alex Meret rimasto ai box per infortunio. Un rendimento di assoluto livello per l’ex portiere dell’Empoli che anche ieri non ha subìto gol, mostrando anche un paio di parate di assoluto livello. Il Rientro di Meret, però, è ormai alle porte e c’è chi è già pronto a fare dei piccoli bilanci, provando a dare uno sguardo al futuro. Graziano Battistini, agente di Caprile, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo: “È chiaro che Caprile sta lavorando tanto e dà quest’interpretazione al ruolo, che è quello che chiedono gli allenatori il giorno d’oggi. Spazionapoli.it - Ag. Caprile: “Rientro Meret? Mi rifaccio alle scelte dell’allenatore, la gestione è molto cambiata” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Graziano Battistini, agente di Elia, ha commentato quello che sarà il ritorno di Alexcon la maglia da titolare. Eliaha difeso la porta del Napoli nelle ultime settimane, in assenza di Alexrimasto ai box per infortunio. Un rendimento di assoluto livello per l’ex portiere dell’Empoli che anche ieri non ha subìto gol, mostrando anche un paio di parate di assoluto livello. Ildi, però, è ormaiporte e c’è chi è già pronto a fare dei piccoli bilanci, provando a dare uno sguardo al futuro. Graziano Battistini, agente di, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo: “È chiaro chesta lavorando tanto e dà quest’interpretazione al ruolo, che è quello che chiedono glinatori il giorno d’oggi.

