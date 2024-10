Addio a Aaron Kaufman: il regista e produttore di Hollywood muore a 51 anni a Las Vegas (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Aaron Kaufman, noto sceneggiatore, regista e produttore di Hollywood, è morto a soli 51 anni a causa di un apparente attacco di cuore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da Chad Verdi, produttore associato di celebri film come “The Irishman“. Kaufman ha avuto un impatto significativo nel panorama cinematografico contemporaneo, collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti di Hollywood e contribuendo a documentari e opere a forte impatto sociale. La carriera di Aaron Kaufman Originario di Long Island, Kaufman ha iniziato la sua carriera nella vivace scena cinematografica di Austin, Texas, dove ha avuto l’opportunità di collaborare a lungo termine con il regista Robert Rodriguez. Nel corso degli anni, i due hanno lavorato a numerosi progetti di successo, tra cui “Sin City – Una donna per cui uccidere“, “Machete” e “Machete Kills“. Gaeta.it - Addio a Aaron Kaufman: il regista e produttore di Hollywood muore a 51 anni a Las Vegas Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, noto sceneggiatore,di, è morto a soli 51a causa di un apparente attacco di cuore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da Chad Verdi,associato di celebri film come “The Irishman“.ha avuto un impatto significativo nel panorama cinematografico contemporaneo, collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti die contribuendo a documentari e opere a forte impatto sociale. La carriera diOriginario di Long Island,ha iniziato la sua carriera nella vivace scena cinematografica di Austin, Texas, dove ha avuto l’opportunità di collaborare a lungo termine con ilRobert Rodriguez. Nel corso degli, i due hanno lavorato a numerosi progetti di successo, tra cui “Sin City – Una donna per cui uccidere“, “Machete” e “Machete Kills“.

