Xbox portatile, un modder rende "mobile" la prima console Microsoft (Di domenica 20 ottobre 2024) Mentre la community continua a discutere insistentemente dell'arrivo di una console Xbox portatile, un fan ha deciso di gettarsi a capofitto in una nuova sfida, creando una console mobile custom dedicata alla prima generazione gaming di Microsoft. Il modder in questione è Redherring32, utente che ha rivelato di aver impiegato non poco tempo, risorse ed energie per inserire l'hardware della prima console Xbox in uno spazio decisamente piccolo e contenuto, così da renderlo un dispositivo gaming portatile. Il nostro ha precisato che la scocca di questa peculiare Xbox Handheld fan made è stata creata sfruttando il prezioso supporto di una stampante 3D, miniaturizzando in seguito la scheda madre grazie all'utilizzo di ben 12 PCB customizzati, così da rendere il tutto correttamente funzionante.

Xbox Series X|S - le nuove console di Microsoft sono disponibili in Italia - scopriamo prezzi e dettagli - Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition (649,99€) offre la stessa velocità, prestazioni e funzionalità di Xbox Series X, ma è dotata di 2 TB di spazio di archiviazione, un design unico e un controller wireless Xbox abbinato con D-pad Galaxy Black e un back case Velocity Green. Microsoft ha ricordato che “con un’entusiasmante gamma di nuovi giochi in uscita quest’anno, questo è il ... (Game-experience.it)

Xbox - presto non servirà più una console per giocare qualsiasi titolo acquistato - Il progetto, noto […]. (Adnkronos) – Microsoft si prepara a rivoluzionare il mondo del gaming in streaming: secondo fonti vicine all'azienda, il colosso di Redmond sta per lanciare un ambizioso progetto che permetterà agli utenti di giocare in streaming ai titoli che già possiedono, su qualsiasi dispositivo compatibile, anche se non inclusi nell'abbonamento Xbox Game Pass. (Periodicodaily.com)