Verissimo, Beatrice Luzzi parla di Signorini: "Non mi meritavo quella battuta di Alfonso. Ogni tanto un po' di rispetto in più non guasterebbe"

Ospite a Verissimo, Beatrice Luzzi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Alfonso Signorini. L'attuale opinionista del Grande Fratello a colto l'occasione per replicare alla criticata battuta sul "piumone".

Beatrice Luzzi replica alla battuta di Alfonso Signorini

Ospite a Verissimo, Beatrice Luzzi ha colto l'occasione per replicare alla battuta sul "piumone" fatta da Alfonso Signorini. Il conduttore, parlando di Shaila Gatta, si è poi rivolto alla Luzzi come "regina dei piumoni"; battuta che ha infiammato il popolo social ed è stata, in seguito, duramente criticata dal web. La stessa Beatrice il giorno dopo ha scritto su X una frase che a molti è sembrata una frecciatina nei confronti di Signorini: "La cultura non necessariamente rende signori".

