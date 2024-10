UNA FERRARI DA SOGNO! Leclerc domina il GP degli USA, 2° Sainz: doppietta Rossa e Mondiale costruttori riaperto! (Di domenica 20 ottobre 2024) La FERRARI c’è e batte un colpo fortissimo ad Austin! Una doppietta eccezionale nel Gran Premio degli Stati Uniti: Charles Leclerc vince davanti a Carlos Sainz. Una gara frutto di una partenza fenomenale da parte di Charles e proseguita in testa grazie a un passo gara superiore a tutta la concorrenza. Chiude il podio Max Verstappen che esce vincitore da un corpo a corpo fantastico con Lando Norris e lancia un altro segnale nella lotta al Mondiale. Per Leclerc l’ottava vittoria della carriera, la prima al COTA. Risultato che riapre con decisione anche il Mondiale costruttori. La partenza è favorevolissima alla FERRARI: Norris ha un ottimo spunto, ma lascia lo spazio all’interno a Verstappen che passa il britannico spingendolo all’esterno. Oasport.it - UNA FERRARI DA SOGNO! Leclerc domina il GP degli USA, 2° Sainz: doppietta Rossa e Mondiale costruttori riaperto! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lac’è e batte un colpo fortissimo ad Austin! Unaeccezionale nel Gran PremioStati Uniti: Charlesvince davanti a Carlos. Una gara frutto di una partenza fenomenale da parte di Charles e proseguita in testa grazie a un passo gara superiore a tutta la concorrenza. Chiude il podio Max Verstappen che esce vincitore da un corpo a corpo fantastico con Lando Norris e lancia un altro segnale nella lotta al. Perl’ottava vittoria della carriera, la prima al COTA. Risultato che riapre con decisione anche il. La partenza è favorevolissima alla: Norris ha un ottimo spunto, ma lascia lo spazio all’interno a Verstappen che passa il britannico spingendolo all’esterno.

Leclerc primo e Sainz secondo - delirio-Ferrari! Clamorosa doppietta Rossa - Mondiale riaperto? - In realtà é stato proprio Norris a tagliare per terzo il traguardo, ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità inflittagli per una scorrettezza commessa nel sorpasso su Verstappen, alla curca 12 del 52esimo giro. A stravolgere le dinamiche del Gran premio l'incidente che ha portato Lewis Hamilton a uscire dal circuito alla curva 19, dopo una partenza turbolenta che ha portato alla ... (Liberoquotidiano.it)

Gp Austin - doppietta Ferrari : Leclerc trionfa davanti a Sainz - A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charles Leclerc davanti allo spagnolo Carlos Sainz nella gara di oggi, 20 ottobre 2024. Giornata trionfale per il Cavallino in Texas Doppietta Ferrari nel Gp Usa di Austin. A completare il podio è l'olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore ieri della gara sprint, che si lascia […]. (Sbircialanotizia.it)

F1 - doppietta Ferrari nel Gp degli Stati Uniti : vince Leclerc - secondo Sainz - Doppietta Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno disputato ad Austin, Texas. A vincere è la Rossa di Charles Leclerc, che chiude davanti all’altro ferrarista Carlos Sainz. L’olandese della Red Bull resta in testa alla classifica generale. Terzo posto per Max Verstappen, quarto per Lando Norris, autori di una grande battaglia tra loro. (Lapresse.it)