Un ex Lazio e Salernitana è il nuovo colpo dell'FC Rieti per l'Eccellenza (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Fc Rieti 1936 è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Davide Serafini fino al 30 giugno 2025. Nato a Roma il 13 gennaio 2004, dopo aver iniziato a giocare nell’Aprilia, l’estate 2017 arriva la chiamata della Lazio di Claudio Lotito, con la quale l’esterno d’attacco svolge l’intera Romatoday.it - Un ex Lazio e Salernitana è il nuovo colpo dell'FC Rieti per l'Eccellenza Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Fc1936 è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Davide Serafini fino al 30 giugno 2025. Nato a Roma il 13 gennaio 2004, dopo aver iniziato a giocare nell’Aprilia, l’estate 2017 arriva la chiamatadi Claudio Lotito, con la quale l’esterno d’attacco svolge l’intera

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un ex Lazio e Salernitana è il nuovo colpo dell'FC Rieti per l'Eccellenza - Il Fc Rieti 1936 è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Davide Serafini fino al 30 giugno 2025. Nato a Roma il 13 gennaio 2004, dopo aver iniziato a giocare nell’Aprilia, l’estate 2017 arriva la chiamata della Lazio di Claudio Lotito, con la quale l’esterno d’attacco svolge l’intera... (Today.it)

Coppa Italia Eccellenza Lazio - i risultati del turno preliminare : il Rieti passa comodamente - il Paliano ai rigori a Fiumicino - Si è concluso il turno preliminare di Coppa Italia Eccellenza. Passa comodamente il Rieti, che rispetta le attese e stende 4-0 l'Ottavia con quattro marcatori diversi. Ringrazia Selvadagi invece il Ladispoli, vittorioso in casa contro la Sorianese per 2-1. Un'altra doppietta, quella di Veron, è... (Romatoday.it)

Scopigno Cup 2024 - Roma e Lazio aprono le danze con un pareggio : 2-2 a Rieti - Merito di Polinari che al 24? sfrutta un’azione tutta di prima in area e chiude con un diagonale imprendibile per Sbaccanti. La Scopigno Cup parte quindi con un pari. In gara ci sono anche Fiorentina, Ternana, Atalanta, Cagliari, Juve Stabia, Benevento, Salernitana, L`Aquila 1927, FC Rieti 1936 e Dinamo Kiev. (Sportface.it)