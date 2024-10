Uccide l'ex nonostante il braccialetto elettronico: è la seconda volta in 24 ore. I dubbi sul funzionamento del dispositivo (Di domenica 20 ottobre 2024) Un ennesimo femminicidio a Civitavecchia (Roma): un uomo ha soffocato l'ex nel parcheggio della stazione ferroviaria, nonostante per lui fosse stato disposto il braccialetto Leggo.it - Uccide l'ex nonostante il braccialetto elettronico: è la seconda volta in 24 ore. I dubbi sul funzionamento del dispositivo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un ennesimo femminicidio a Civitavecchia (Roma): un uomo ha soffocato l'ex nel parcheggio della stazione ferroviaria,per lui fosse stato disposto il

Aggredisce la madre per avere soldi - nonostante il braccialetto elettronico - L’uomo è stato fermato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con accuse di maltrattamenti, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi imposti dalla misura cautelare. Latina – I carabinieri della Stazione di Aprilia, con il supporto dei colleghi di Cisterna di Latina, hanno arrestato ... (Ilfaroonline.it)

