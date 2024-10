Torna la “cometa del secolo” il 21 ottobre, a che ora vederla in diretta dall’Italia per gli ultimi giorni (Di domenica 20 ottobre 2024) A partire dalle 20:00 di lunedì 21 ottobre 2024 il Virtual Telescope Project trasmetterà una diretta streaming per osservare la splendida "cometa del secolo", formalmente C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). L'astro chiomato è visibile a occhio nudo, ma ancora per pochissimo. Fanpage.it - Torna la “cometa del secolo” il 21 ottobre, a che ora vederla in diretta dall’Italia per gli ultimi giorni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A partire dalle 20:00 di lunedì 212024 il Virtual Telescope Project trasmetterà unastreaming per osservare la splendida "cometa del secolo", formalmente C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). L'astro chiomato è visibile a occhio nudo, ma ancora per pochissimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presa Diretta : le anticipazioni della puntata di stasera - 20 ottobre 2024 - su Rai 3 - E ancora, una nuova emergenza nazionale: 3 mila anziani che hanno commesso piccoli reati per farsi arrestare. Infine, è andata a trovare gli operatori di Telefono Amico, che dopo quasi 60 anni di attività, sta conoscendo un boom di richieste da parte di persone che non hanno nessuno a cui rivolgersi, a cui chiedere aiuto. (Tpi.it)

DIRETTA | Le notizie del 20 ottobre : attesa per Roma-Inter - Fiorentina e Atalanta vittoriose in scioltezza - 15:22 20 Ottobre Empoli, ds Gemmi: "Non era rigore" Il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, furioso al termine dell’incontro perso con il Napoli per il rigore concesso a Politano. (Calciomercato.it)

Le Iene Show streaming e diretta tv : dove vedere lo show - 20 ottobre - In tv Il programma va in onda stasera, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1, canale 6 del digitale terrestre e al tasto 106 del decoder Sky. Dove vedere Le Iene 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sempre su Mediaset Infinity, o sul sito ufficiale de Le Iene, potrete recuperare in qualsiasi momento i servizi, gli scherzi e le ... (Tpi.it)