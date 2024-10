Tentato furto a casa dell’assessore: “Video alle autorità” (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladri tentano il furto a casa dell’assessore di Gricignano d’Aversa Michele Di Luise. Nella notte fra sabato 19 e domenica 20 ottobre, due malviventi hanno cercato di forzare il portone d’ingresso. Non sono però riusciti nel loro intento, dileguandosi.“Questa volta è toccato a noi, alla mia Casertanews.it - Tentato furto a casa dell’assessore: “Video alle autorità” Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladri tentano ildi Gricignano d’Aversa Michele Di Luise. Nella notte fra sabato 19 e domenica 20 ottobre, due malviventi hanno cercato di forzare il portone d’ingresso. Non sono però riusciti nel loro intento, dileguandosi.“Questa volta è toccato a noi, alla mia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Douglas Luiz rapinato : furto in casa a Torino - . I ladri hanno rubato 11 orologi di lusso e alcune collane della compagna, per un valore stimato di circa 500. Il furto a Torino e il racconto mediatico esagerato su Napoli Il furto a Douglas Luiz si inserisce in un contesto che spesso vede trattamenti mediatici molto diversi. L’allarme è scattato attorno all’una e mezza, con l’intervento delle volanti della polizia e della scientifica per ... (Napolipiu.com)

Douglas Luiz - furto in casa dopo Juve-Lazio : i tifosi su X non perdonano - Il brasiliano coinvolto in un episodio da Var nel match di sabato sera Douglas Luiz si ritrova la casa svaligiata dopo la sfida Juventus-Lazio. Il centrocampista bianconero chiude la serata con pessime notizie: i ladri si sono introdotti nella sua abitazione portando via orologi e preziosi per un bottino, a quanto pare, da centinaia di […]. (Sbircialanotizia.it)

Douglas Luiz - furto in casa dopo Juve-Lazio : i tifosi su X non perdonano - (Adnkronos) – Douglas Luiz si ritrova la casa svaligiata dopo la sfida Juventus-Lazio. “Godo, ti è andata bene in campo. Nel bottino, anche gioielli della compagna Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women. Douglas Luiz, non proprio un valore aggiunto per la Juve in questo avvio di stagione, chiude il match con un’ammonizione per un fallo su Rovella. (Seriea24.it)