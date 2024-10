Tennis, Lamens vince titolo a Osaka superando Birrell in finale (Di domenica 20 ottobre 2024) L'olandese si è imposta con il punteggio di 6-0, 6-4 Osaka (GIAPPONE) - Suzan Lamens ha vinto la finale del "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari sui campi in cemento della metropoli giapponese. Dopo lo slittamento delle semifinali a causa della pioggia che Ilgiornaleditalia.it - Tennis, Lamens vince titolo a Osaka superando Birrell in finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'olandese si è imposta con il punteggio di 6-0, 6-4(GIAPPONE) - Suzanha vinto ladel "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari sui campi in cemento della metropoli giapponese. Dopo lo slittamento delle semifinali a causa della pioggia che

WTA Osaka 2024 : Suzan Lamens conquista da qualificata il primo titolo in carriera - Birrell entra nel match nel secondo parziale, trovando anche ampi spunti di lotta. Sarà infatti numero 87 quando, domani, ci sarà l’aggiornamento delle classifiche. Finale a sorpresa nel torneo delle sorprese al WTA 250 di Osaka: a vincerlo, in una giornata che ha visto la disputa sia delle semifinali che della finale, è l’olandese Suzan Lamens, che con questo risultato concretizza anche il ... (Oasport.it)

WTA Osaka 2024 - Lucia Bronzetti eliminata negli ottavi di finale da Suzan Lamens - Lamens conserva senza ulteriori patemi il vantaggio e nel nono game strappa a zero la battuta all’azzurra, chiudendo i conti sul 6-3 in 38 minuti. Lamens scappa sul 5-2 non pesante, va a servire per il match, ma nel nono gioco subisce il controbreak a quindici. La neerlandese fa la differenza soprattutto con la resa sulla seconda di servizio, con la quale si attesta al 54% di punti vinti, contro ... (Oasport.it)

Bronzetti-Lamens oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Osaka 2024 - . Ora, per Lucia, non ci sarà la testa di serie top-50 Viktoria Yomova, bensì l’olandese che si è a sorpresa imposta in due set dopo aver brillantemente superato le qualificazioni. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). (Sportface.it)