Spallate e calci al treno della metro fermo. Così un folle ha distrutto la porta di un convoglio (Di domenica 20 ottobre 2024) Una spallata, un pugno, poi un calcio. Poi ancora una spallata. L'ennesima folle scena che arriva dalla metro di Roma ha dell'assurdo. Un uomo, secondo quanto apprende RomaToday un romeno di 38 anni, ha danneggiato un treno fino a renderlo inagibile, sottraendolo quindi al servizio. I fatti sono Romatoday.it - Spallate e calci al treno della metro fermo. Così un folle ha distrutto la porta di un convoglio Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una spallata, un pugno, poi uno. Poi ancora una spallata. L'ennesimascena che arriva dalladi Roma ha dell'assurdo. Un uomo, secondo quanto apprende RomaToday un romeno di 38 anni, ha danneggiato unfino a renderlo inagibile, sottraendolo quindi al servizio. I fatti sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora un guasto per la metropolitana di Torino che si blocca per 25 minuti - colpa di un'anomalia a un treno - Nella serata di ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, si è verificato un nuovo fermo della metropolitana di Torino. I vagoni si sono bloccati per circa 25 minuti, secondo alcuni passeggeri dalle 20,05 alle 20,32 e secondo Gtt dalle 20,07 alle 20,31. Il problema questa volta è stato dovuto a... (Torinotoday.it)

Metro ferma a Milano : "Guasto a un treno" - circolazione bloccata sulla linea (per 1 ora) - Metro ferma lunedì mattina a Milano. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che la circolazione su parte della linea lilla è stata bloccata per un intervento su un convoglio che ha avuto un guasto. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un... (Milanotoday.it)

Metro ferma a Milano : "Guasto a un treno" - circolazione bloccata sulla linea - Metro ferma lunedì mattina a Milano. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che la circolazione su parte della linea lilla è stata bloccata per un intervento su un convoglio che ha avuto un guasto. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un... (Milanotoday.it)