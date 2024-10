Simone Farinelli è il 20enne morto nella piena del fiume a Pianoro, il fratello: “Tutto in pochi secondi” (Di domenica 20 ottobre 2024) Nato a nel Bresciano ma residente a Ozzano Emilia, Simone Farinelli è rimasto incastrato nella Toyota Yaris guidata dal fratello e trascinata via dalla forza dell'acqua del torrente Zena. "Tutto è successo nell’arco di pochi secondi. Io mi sono lanciato dall’auto" ha raccontato il fratello. Fanpage.it - Simone Farinelli è il 20enne morto nella piena del fiume a Pianoro, il fratello: “Tutto in pochi secondi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nato a nel Bresciano ma residente a Ozzano Emilia,è rimasto incastratoToyota Yaris guidata dale trascinata via dalla forza dell'acqua del torrente Zena. "Tutto è successo nell’arco disecondi. Io mi sono lanciato dall’auto" ha raccontato il

