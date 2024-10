Movieplayer.it - Shut In, la recensione: un teso thriller "da camera"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) La protagonista diIn rimane chiusa nella dispensa di una vecchia casa di campagna, mentre i suoi figli piccoli sono alla mercé di uno spietato criminale. Con Rainey Qualley e Vincent Gallo, su Rai4 e RaiPlay. Jessica Nash, giovane madre di due bambini piccoli, sta sistemando la casa della sua defunta nonna, che ha ricevuto in eredità dopo la morte dell'anziana. Date le condizioni non proprio ottimali della proprietà, Jessica ha deciso di venderla per trasferirsi altrove. Mentre sta ultimando i preparativi ed è ormai prossima alla partenza, riceve la visita dell'ex fidanzato, nonché padre dei suoi figli, Rob, in piena astinenza da droga e in compagnia di Sammy, uno sbandato che nella fedina penale ha diverse condanne per pedofilia. InIn, come il pubblico scoprirà ben presto, anche Jessica ha un passato da tossicodipendente,