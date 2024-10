San Felice Circeo: arresto cardiocircolatorio per abuso di stupefacenti, 37enne in gravi condizioni (Di domenica 20 ottobre 2024) San Felice Circeo, 20 ottobre 2024 – Nella notte del 19 ottobre, un uomo di 37 anni è stato soccorso dai Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo e dal personale del Nucleo Operativo Radiomobile per un arresto cardiocircolatorio provocato dall’abuso di sostanze stupefacenti. L’uomo, di origine tunisina, è stato trovato in gravissime condizioni presso la sua abitazione nel comune di San Felice Circeo. All’arrivo delle forze dell’ordine, il personale del 118 era già sul posto e ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione per salvare la vita dell’uomo. Dopo i primi interventi, il 37enne è stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Terracina e successivamente trasferito all’ospedale di Latina, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. L’episodio ha scosso la comunità locale e riaccende l’attenzione sui pericoli legati all’abuso di sostanze stupefacenti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024) San, 20 ottobre 2024 – Nella notte del 19 ottobre, un uomo di 37 anni è stato soccorso dai Carabinieri della Stazione di Sane dal personale del Nucleo Operativo Radiomobile per unprovocato dall’di sostanze. L’uomo, di origine tunisina, è stato trovato inssimepresso la sua abitazione nel comune di San. All’arrivo delle forze dell’ordine, il personale del 118 era già sul posto e ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione per salvare la vita dell’uomo. Dopo i primi interventi, ilè stato trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Terracina e successivamente trasferito all’ospedale di Latina, dove è attualmente ricoverato in. L’episodio ha scosso la comunità locale e riaccende l’attenzione sui pericoli legati all’di sostanze

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresto cardiocircolatorio in casa : soccorso un cittadino tunisino a San Felice Circeo - La situazione è stata riconducibile all’abuso di sostanze stupefacenti. Le indagini punteranno a stabilire se ci siano altri fattori che hanno contribuito all’accaduto, inclusi eventuali rischi legati alla disponibilità di sostanze stupefacenti nella zona. I Carabinieri hanno avviato un’indagine per far luce sulle circostanze che hanno portato alla crisi del cittadino tunisino. (Gaeta.it)

San Felice Circeo / Abusa di droghe e va in arresto cardiocircolatorio - soccorso un 37enne - Sul […] L'articolo San Felice Circeo / Abusa di droghe e va in arresto cardiocircolatorio, soccorso un 37enne sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti presso un’abitazione sita a San Felice Circeo (LT) di proprietà di un cittadino tunisino 37enne, in quanto era in arresto cardiocircolatorio per abuso di sostanze stupefacenti. (Temporeale.info)

San Felice Circeo - truffa da oltre 2mila euro ai danni di un 70enne - 300,00 per l’acquisto un motore termico per autovettura, posto in vendita online, e mai consegnato. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. (Ilfaroonline.it)