Rinnovo Pecchia, riprendono le trattative: il punto della situazione (Di domenica 20 ottobre 2024) Fabio Pecchia e il Parma hanno riaperto i dialoghi per il Rinnovo del contratto dell'allenatore che ha riportato il Club in Serie A. Erano stati interrotti a inizio estate, troppa la distanza economica tra le parti tanto che non se n'era più discusso. La precedenza all'epoca, come ha spiegato

Parma - arriva Krause : dallo Stadio al rinnovo di Pecchia - l'agenda del presidente - Dopo il pieno d'entusiasmo nella gara d'esordio contro la Fiorentina, Kyle Krause è tornato in America. In Iowa ha potuto assaporare una delle gioie più grandi: è diventato nonno del piccolo James ad agosto. Un affare di cuore e di famiglia, che non l'hanno di certo portato a perdere di... (Parmatoday.it)

Rinnovo Pecchia - si aspetta Krause : la situazione - L'intenzione da parte del tecnico resta sempre quella di andare avanti con il. Ma attenzione: non perché l'allenatore di Lenola stia facendo i capricci per firmare, tutt'altro, solo perché ancora non c'è nessuna proposta da autografare. . . Il rinnovo di Fabio Pecchia sembra ancora tutto da scrivere. (Parmatoday.it)

Parma - RINNOVO per il tecnico Pecchia : ACCORDO ad un passo per il prolungamento del contratto - Il tecnico del ritorno nel massimo campionato italiano è stato premiato con un prolungamento del contratto. Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è vicino a prolungare il suo contratto con la società emiliana fino al 2026 La promozione in Serie A del Parma ha convinto i crociati a puntare ancora su Fabio Pecchia. (Calcionews24.com)