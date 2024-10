Quando nulla è abbastanza (Di domenica 20 ottobre 2024) “In ogni relazione ci sono equilibri delicati che, se trascurati, rischiano di spezzarsi. Spesso capita di trovarsi in una situazione dove una delle due persone dà di più, mentre l’altra sembra dare per scontato tutto ciò che riceve. Questo crea una frattura sottile ma profonda, che lentamente erode il legame coniugale. Immaginiamo una situazione comune: una coppia in cui la moglie lavora fuori tutto il giorno, impegnata a costruire la sua carriera, mentre il marito gestisce la casa, o viceversa. Tuttavia, il problema non è tanto il lavoro in sé, ma il fatto che uno dei due partner non si senta apprezzato. Non importa quanto sforzo venga messo nelle faccende quotidiane o nei gesti di affetto, perché tutto viene ridotto a qualcosa di “minimo,” come se fosse il dovere e basta. “È il minimo che puoi fare,” si sente ripetere continuamente. Lortica.it - Quando nulla è abbastanza Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “In ogni relazione ci sono equilibri delicati che, se trascurati, rischiano di spezzarsi. Spesso capita di trovarsi in una situazione dove una delle due persone dà di più, mentre l’altra sembra dare per scontato tutto ciò che riceve. Questo crea una frattura sottile ma profonda, che lentamente erode il legame coniugale. Immaginiamo una situazione comune: una coppia in cui la moglie lavora fuori tutto il giorno, impegnata a costruire la sua carriera, mentre il marito gestisce la casa, o viceversa. Tuttavia, il problema non è tanto il lavoro in sé, ma il fatto che uno dei due partner non si senta apprezzato. Non importa quanto sforzo venga messo nelle faccende quotidiane o nei gesti di affetto, perché tutto viene ridotto a qualcosa di “minimo,” come se fosse il dovere e basta. “È il minimo che puoi fare,” si sente ripetere continuamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consiglio di Istituto : segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile : la scheda - nn. non prevede l'annullamento delle elezioni del consiglio d’istituto né un eventuale rinnovo straordinario. La normativa in vigore (OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO. MM. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998). (Orizzontescuola.it)

Ben Yedder rischia il carcere per stupro : «Quando bevo mi trasformo : non ricordo nulla» - Il calciatore, licenziato dal Monaco dopo queste vicende, rischia fino a due anni di carcere. […]. Le parole si Wissam Ben Yedder alla prima udienza del suo processo per stupro: il calciatore rischia più di 2 anni di carcere Wissam Ben Yedder è sotto processo con le accuse di guida in stato di ebrezza e stupro. (Calcionews24.com)

Oltre un milione di persone ipovedenti in Italia. Marco Boneschi - Associazione Nazionale Subvedenti : “Si può fare ancora molto quando l’oculista non può fare più nulla” - Secondo il Ministero della salute, l’1,9 per cento degli italiani con più di 15 anni soffre di gravi limitazioni sul piano visivo; questa […]. Milano, 16/10/2024 - In Italia si stima che il numero di persone ipovedenti si attesti già oggi sopra il milione e nei prossimi anni continuerà a crescere per effetto dell’invecchiamento della popolazione. (Sbircialanotizia.it)