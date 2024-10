Pronostico Wolverhampton-Manchester City: Analisi, Formazioni e Quote (20 Ottobre 2024) (Di domenica 20 ottobre 2024) Wolves – Manchester City: info match, Analisi nel dettaglio e pronostici La sfida tra Wolverhampton e Manchester City, in programma domenica 20 Ottobre 2024 alle ore 15:00 al Molineux Stadium, rappresenta una grande opportunità per i Citizens di proseguire la loro corsa in Premier League. Tuttavia, il match potrebbe rivelarsi più insidioso del previsto, poiché il City deve gestire l’impegno imminente in Champions League e fare a meno di alcuni giocatori chiave, come Rodri e Kevin De Bruyne. Wolverhampton: Situazione Delicata e Pressione Su O’Neil Il Wolverhampton si trova in una situazione complicata, occupando l’ultimo posto in classifica con appena un punto conquistato in sette partite. Gary O’Neil è sotto pressione, poiché la squadra non riesce a trovare la vittoria e fatica a segnare. Pronosticipremium.com - Pronostico Wolverhampton-Manchester City: Analisi, Formazioni e Quote (20 Ottobre 2024) Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Wolves –: info match,nel dettaglio e pronostici La sfida tra, in programma domenica 20alle ore 15:00 al Molineux Stadium, rappresenta una grande opportunità per i Citizens di proseguire la loro corsa in Premier League. Tuttavia, il match potrebbe rivelarsi più insidioso del previsto, poiché ildeve gestire l’impegno imminente in Champions League e fare a meno di alcuni giocatori chiave, come Rodri e Kevin De Bruyne.: Situazione Delicata e Pressione Su O’Neil Ilsi trova in una situazione complicata, occupando l’ultimo posto in classifica con appena un punto conquistato in sette partite. Gary O’Neil è sotto pressione, poiché la squadra non riesce a trovare la vittoria e fatica a segnare.

