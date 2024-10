Papa:pregare per popoli soffrono guerra (Di domenica 20 ottobre 2024) 12.40 Papa Francesco anche oggi ha rivolto il pensiero ai popoli che vivono nei teatri di guerra. "Preghiamo per la martoriata Palestina, Israele,il Libano e anche per l'Ucraina. Invochiamo per tutti il dono della pace, per tutti i popoli che soffrono", ha detto Bergoglio al termine dell'Angelus a Piazza San Pietro. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 12.40Francesco anche oggi ha rivolto il pensiero aiche vivono nei teatri di. "Preghiamo per la martoriata Palestina, Israele,il Libano e anche per l'Ucraina. Invochiamo per tutti il dono della pace, per tutti iche", ha detto Bergoglio al termine dell'Angelus a Piazza San Pietro.

