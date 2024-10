Nuoto World Cup 2024 | secondo posto per Ceccon Razzetti e Pilato a Shanghai

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tris di secondi posti per ilitaliano a, sede della prima tappa dellaCup in vasca corta, dove si sono disputate le finali dell’ultima giornata. Nei 400 misti, Albertoha nuotato in 4’01?51, arrendendosi solo al fenomeno Leon Marchand, vittorioso in 4’00?36. Sul gradino più basso del podio, nettamente staccato, il neozelandese Lewis Clareburt in 4’06?03. Nei 100 dorso, è stato invece Thomasa chiudere, con il crono di 50?03, alle spalle del sudafricano Pieter Coetze (49?35). Nonostante non sia riuscito a ripetersi dopo il successo nei 100 stile libero, può comunque essere soddisfatto dato che ha nuotato la sua terza prestazione personale di sempre, peraltro rallentando nel finale. Settimoinvece per Lorenzo Mora in 51?16.