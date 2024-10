Oasport.it - NASCAR, da eliminato a vincitore nella prima prova del Round of 8. Logano trionfa a Las Vegas!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Joeyvince ladelof 8 per quanto riguarda laCup Series a Las. Il #22 di Team Penske, riammessocorsa al titolo dopo la sfida di settimana scorsa grazie alla qualifica rimediata da Alex Bowman,nello Stato del Nevada e diventa ufficialmente il primo pilota a strappare un pass per il Championship 4 che commenteremo tra tre settimane a Phoenix. Lafrazione è stata vinta da Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), protagonista assoluto a meno di una settimana da una sontuosa rimonta al Charlotte Roval che gli ha permesso di restare aggrappato alla lotta per iPlayoffs.