Mkhitaryan: «Imprevisto ma Inter brava. Tutti ci diamo una mano!» (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Inter esce vittoriosa dall’Olimpico, battendo la Roma per 1-0. Al termine del match Henrikh Mkhitaryan risponde alle domande dei giornalisti di Dazn. VOGLIA DI VINCERE – Roma-Inter sorride alla squadra di Simone Inzaghi, che grazie al gol di Lautaro Martinez trova i tre punti. Nel post-partita Interviene Henrikh Mkhitaryan: «Era importante vincere rispetto a quello che ho fatto io. Dico grazie ai miei compagni perché ci aiutiamo in campo e proviamo a fare del nostro meglio per vincere le partite. Mi dispiace di aver perso due calciatori molto importanti, spero non sia nulla di grave. Siamo abituati a giocare tante partite, l’abbiamo dimostrato anche l’anno scorso. Abbiamo vinto tutte le partite, anche quest’anno saremo pronti mentalmente e fisicamente per vincerle ed essere più alti in classifica». Inter-news.it - Mkhitaryan: «Imprevisto ma Inter brava. Tutti ci diamo una mano!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’esce vittoriosa dall’Olimpico, battendo la Roma per 1-0. Al termine del match Henrikhrisponde alle domande dei giornalisti di Dazn. VOGLIA DI VINCERE – Roma-sorride alla squadra di Simone Inzaghi, che grazie al gol di Lautaro Martinez trova i tre punti. Nel post-partitaviene Henrikh: «Era importante vincere rispetto a quello che ho fatto io. Dico grazie ai miei compagni perché ci aiutiamo in campo e proviamo a fare del nostro meglio per vincere le partite. Mi dispiace di aver perso due calciatori molto importanti, spero non sia nulla di grave. Siamo abituati a giocare tante partite, l’abbiamo dimostrato anche l’anno scorso. Abbiamo vinto tutte le partite, anche quest’anno saremo pronti mentalmente e fisicamente per vincerle ed essere più alti in classifica».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - orgoglio Juric : “Da tempo non giocavamo così con l’Inter” - La Roma non riesce a fermare l’Inter: sconfitta di misura all’Olimpico per la truppa di Ivan Juric Un gol di Lautaro Martinez decide il posticipo domenicale dell’ottava giornata di campionato, Roma ko contro l’Inter. itInfine, Ivan Juric ha parlato dell’aspetto relativo all’ambiente, ora da ricompattare dopo le ultime vicende. (Calciomercato.it)

Roma-Inter - Juric : “Non ho visto differenze tra la Roma e l’Inter. Per Koné nessuna bocciatura” - Oggi volevo vedere Pisilli che è un ottimo giovane, ma per Koné non è una bocciatura assolutamente”. La Roma da tanto non giocava con questa intensità e pressing contro l’Inter, dominando a lunghi tratti. Oggi abbiamo commesso un errore pazzesco, ma la squadra ha fatto tante cose buone, non è giusto sia finita così. (Calciomercato.it)

Inzaghi non lo nasconde dopo Roma-Inter : “Sono preoccupato” - CONTINUITÀ IN TRASFERTA – “In casa stiamo avendo un buon bottino, in trasferta ci mancavano. LAUTARO MARTINEZ PALLONE D’ORO – “Deve continuare a fare quello che ha fatto, sia con l’Inter che con la Nazionale. Un successo arrivato nonostante gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu. Stasera avevamo qualche problemino in mezzo perché Asllani e Zielinski hanno avuto dei problemi, Calhagnolu aveva ... (Calciomercato.it)