Milan Futuro Bonera sul cambio di Camarda | Me lo ha chiesto il club

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Ildiall’intervallo è stato una richiesta del, ovviamente dobbiamo assecondare quelle che sono le necessità della prima squadra”. Lo ha dichiarato Danielein conferenza al termine di-Legnago, partita che ha visto i rossoneri perdere per 1-3 in rimonta contro il Legnago. Una sconfitta condizionata dal rosso a Ballo-Touré per doppio giallo a un quarto d’ora dal termine ancora sull’1-0: “Per 70? c’è stata una grande prestazione da parte nostra, poi questa espulsione completamente inventata, inesistente. Non voglio addossare tutte le responsabilità all’arbitro, gli ho detto che è stato un errore come ne ho fatti tanti io da inizio campionato. Come ha dimostrato la prima squadra, le partite si possono vincere anche in dieci. È complicato arbitrare, non ho nulla contro la classe arbitrale, ma oggi ha inciso molto”.