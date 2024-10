Liberoquotidiano.it - "Meloni è pericolosa perché non ha inchieste. Bisogna porre rimedio": la sconvolgente mail della super-toga rossa

(Di domenica 20 ottobre 2024) L'ultima mossamagistratura contro il governoè stata fermare i centri di trattenimento per migranti in Albania, il tutto con una sentenza del tribunale di Roma. Circostanza che ha ulteriormente alzato il livello dello scontro tra toghe ed esecutivo. E il sospetto è che ci sia un disegno per colpire il governo. Non sarebbe certo una novità, i giudici che fanno politica. Ed in questo contesto ecco spuntare una einquietante, di cui dà conto il Tempo, escritta da Marco Patranello, sostituto procuratoreCassazione nonché esponente di rilievo di Magistratura democratica, la corrente di riferimentosinistra e del Pd in particolare. I contenutimissiva sono clamorosi: "", si legge. E il "" andrebbe posto all'impopolaritàmagistratura. Ma anche all'azione del governo