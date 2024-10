Maltempo in Italia, allerta rossa in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) Maltempo in Italia, allerta rossa in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia Tutta l’Italia è stata travolta da una forte ondata di Maltempo. Situazione critica in Emilia Romagna: dopo le precipitazioni delle ultime ore, a Bagnacavallo, nel ravennate, è stata disposta l’evacuazione totale delle zone già colpite dalle precedenti ondate di Maltempo. A Cesenatico in poche ore sono caduti 70 millimetri di pioggia che hanno messo in crisi parte della rete fognaria e i sottopassi. Sospesa la circolazione ferroviaria. L’isola di Stromboli è stata investita da un fiume di acqua e fango che ha invaso le stradine: è intervenuta la Protezione civile. Piogge intense in Veneto e nelle Marche dove ha provocato allagamenti e disagi soprattutto nella zona costiera tra Senigallia e Ancona. Tpi.it - Maltempo in Italia, allerta rossa in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ininTutta l’è stata travolta da una forte ondata di. Situazione critica in: dopo le precipitazioni delle ultime ore, a Bagnacavallo, nel ravennate, è stata disposta l’evacuazione totale delle zone già colpite dalle precedenti ondate di. A Cesenatico in poche ore sono caduti 70 millimetri di pioggia che hanno messo in crisi parte della rete fognaria e i sottopassi. Sospesa la circolazione ferroviaria. L’isola di Stromboli è stata investita da un fiume di acqua e fango che ha invaso le stradine: è intervenuta la Protezione civile. Piogge intense in Veneto e nelle Marche dove ha provocato allagamenti e disagi soprattutto nella zona costiera tra Senigallia e Ancona.

Maltempo in Emilia-Romagna - un morto in provincia di Bologna - La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha invitato i residenti a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci. In città si registrano chiusure di vie, ponti e sottopassi. In corso le operazioni di recupero [#20ottobre 8:00] pic. #Maltempo #EmiliaRomagna, ricognizione aerea con l’elicottero sui comuni di Castenaso e Budrio, provincia di #Bologna, e su Cadelbosco di Sopra ... (Lettera43.it)

Alluvione in Emilia-Romagna : esondano fiumi - evacuazioni e strade chiuse. Un ragazzo morto - In corso le operazioni di recupero [#20ottobre 8:00] pic. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo, ma l’altro, un ventenne, è stato portato via dalla forza dell’acqua. com/hiIvD9Tg7q— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 20, 2024 La fase critica è iniziata intorno alle 21 di ieri sera, quando il torrente Ravone è esondato, allagando via Saffi, una delle principali vie d’accesso ... (Thesocialpost.it)

Tragica alluvione in Emilia-Romagna : giovane perde la vita a Botteghino di Zocca - L’impatto devastante delle piogge intense Nella serata tra il tardo pomeriggio e la notte, un’imponente perturbazione ha scaricato un quantitativo di pioggia senza precedenti sull’Emilia-Romagna, contribuendo a una situazione di emergenza. La complessità della situazione viaria Le forti piogge hanno provocato numerose frane e l’interruzione di strade in quella che è conosciuta come la fascia ... (Gaeta.it)